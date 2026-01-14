Adana'da Kurt Köpekleri Kadına Saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Adana'da Kurt Köpekleri Kadına Saldırdı

Adana\'da Kurt Köpekleri Kadına Saldırdı
14.01.2026 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da yürüyüşteki kadına kurt köpeği benzeri iki köpek saldırdı; çevredekiler yardıma koştu.

Adana'da kurt köpeklerinin küçük cins köpeğiyle giden kadına saldırdığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Hayvanların saldırısı sonucu kaçan ve iki kez yere düşen kadını çevredekiler kurtarırken bir esnaf, "Kurt olduğunu düşünüyorum, köpek değildi" dedi.

Olay, dün merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre S.Y., köpeğiyle birlikte yürüyüş yaptığı sırada kurda benzeyen iki köpeğin saldırısına uğradı. Etraftaki esnaf ise kadının imdadına yetişti. Esnaf ve vatandaşlar kadını saldırıdan kurtardı. Bu anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

"Kurt olduğunu düşünüyorum, köpek değildi"

Bölge esnafından Süleyman Civan, "Dün ikindi vakitlerinde bir hanımefendi köpeğiyle birlikte geziyordu. Bir anda gürültü patırtı geldi. İki tane kurt köpeği hanımefendiye saldırmaya çalıştı. Biz de koşarak yardım ettik kadına. Savuşturduk bir daha görmedik köpekleri" dedi.

"Saldıran hayvanlar köpek mi yoksa kurt mu oldu" sorusuna yanıt veren Süleyman Civan, "Kesinlikle yaklaşım açısından kurt olduğunu düşünüyorum. Koşması falan olsun vahşice yaklaşımı vardı, kurt olduğunu düşünüyorum köpek değildi. Dükkandan çıktığımızda vatandaşlar da koşup tahta sopalarla yardım etti. Hep beraber kurtları savuşturduk" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Güvenlik, 3-sayfa, Olaylar, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Adana'da Kurt Köpekleri Kadına Saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
CHP’nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu’dur CHP'nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu'dur
Futbolseverler heyecanla bekliyordu Afrika Uluslar Kupası’nda finalistler belli oluyor Futbolseverler heyecanla bekliyordu! Afrika Uluslar Kupası'nda finalistler belli oluyor
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Yıldız isim takımdan gidiyor Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

11:10
Dursun Özbek’ten Gardi’ye tam yetki
Dursun Özbek'ten Gardi'ye tam yetki
10:55
Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
10:42
Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık Takımın bel kemiği gidiyor
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Takımın bel kemiği gidiyor
10:18
Fenerbahçe Divan Kurulu’nda bir ilk yaşanacak
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda bir ilk yaşanacak
10:03
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
09:48
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 11:23:25. #7.11#
SON DAKİKA: Adana'da Kurt Köpekleri Kadına Saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.