Adana'da Kuryeler Eylem Yaptı

19.01.2026 16:09
Motosikletli kuryeler, yetersiz zamlar nedeniyle iş bıraktı ve şehir turu düzenledi.

ADANA'da bir yemek sipariş firmasıyla çalışan motosikletli kuryeler, yetersiz ücret zamlarına karşı kontak kapatarak eylem yaptı. Açıklama yapan kuryeler daha sonra şehir turu attı.

İnternet sitesi üzerinden yemek siparişi alan bir firmayla çalışan motosikletli kuryeler, yeni yıla girdikten sonra çalışma şartlarının kötüleştiğini öne sürerek, eylem yapma kararı aldı. 3 günlük iş bırakan yaklaşık 200 kurye, Bülent Angın Bulvarı'ndaki Gençlik Meydanı'nda toplandı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Adana Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Yalçın Parmak, yeni yılda zam almadıklarını ifade etti. Parmak, "2025 yılında aldığımız ücretlerle 2026 yılında da çalışmamız isteniyor. Firma, günlük bonusları kaldırıp paket başına yansıtarak bunu 'zam yaptık' diye sunuyor. Bu bir zam değil, açıkça kuryeyi kandırma ve emeğimizi gaspetme girişimidir. Biz robot değiliz. Hesap yapmasını bilen insanlarız. İçimizde üniversite mezunları, lisans eğitimi almış bilinçli bireyler var. Eğitimli insanları rakam oyunlarıyla kandırmaya çalışmak kabul edilemez" dedi.

'KURYELER 120 BİN TL KAZANIYOR ALGISI GERÇEK DEĞİL'

Halk arasında 'Esnaf kuryeler 120 bin TL kazanıyor' diye bir algı olduğunu ancak bunun gerçeği yansıtmadığını söyleyen Yalçın Parmak, "Günde en az 12 saat çalışan bir kurye ay sonunda brüt ciro olarak 85-90 bin TL kazanç sağlamaktadır. Bunlardan BAĞKUR, muhasebe, KDV, yemek, yakıt, bakım-lastik-amortisman ve trafik cezaları düşüldüğünde elimizde kalan rakam asgari ücrete tekabül ediyor. Kilometrelerce uzaklıktaki siparişleri götürüyoruz ama ay sonu hesaplamaları yapıldığında ortalama olarak mesafe ücretlerin değişmediğini görüyoruz. Yakıt artıyor, zaman uzuyor, risk büyüyor ama kazanç değişmiyor. 2025 yılında 44 kurye trafik kazalarında hayatını kaybetti. 4'ü çocuk yaşta çalışan kuryelerdi. Hayatını kaybedenlerin yüzde 61'i gençlerden oluşuyor. Bu kader değil, denetimsizliktir. Devlet sürekli bizi denetliyor ama dijital platformlara aynı yaptırımlar uygulanmıyor" diye konuştu.

Kuryeler, açıklamanın ardından motosikletleriyle şehir turu attı.

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.