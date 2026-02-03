Adana\'da Kuş Yuvası Hayvanları Parçalandı

ADANA'da, parkta kuş yuvasını parçalayan 4 çocuk yakalandı. İşlemleri sonrası mahkemeye çıkarılan çocuklara ev hapsi cezası verildi.

Olay, 1 Şubat'ta Çukurova ilçesi 100'üncü Yıl Mahallesi'ndeki Dinozor Park'ta meydana geldi. Parkta 4 çocuk, üstünde ahşaptan yapılma kuş yuvası bulunan direği salladı. Çocuklar yuvayı düşürüp kırarken, içindeki kuşlar ise uçtu. Çocuklar daha sonra yerdeki ahşap yuvayı tekmeleyip zarar verdi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerin sanal medyada yayılmasının ardından polis ekipleri, çocukların A.A. (14), N.E.A. (15), İ.B.O. (15) ve Y.E.O. (13) olduğunu tespit etti. Suça sürüklenen 4 çocuk, adreslerine yapılan baskınlarla yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çocuklar, ev hapsi cezasına çarptırıldı.