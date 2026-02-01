Adana\'da Kuş Yuvasına Çocukların Zararı

Adana'da parktaki kuş yuvasına zarar veren çocuklar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'ndeki Dinazor Park'a gelen 4 çocuk, kuş yuvasının bulunduğu direği sallamaya başladı. Korkan kuşlar yuvadan uçarak uzaklaşırken, çocuklar daha sonra direği kökünden söküp yuvayı yıktı. Yaşananlar saniye saniye kameralara yansırken, olayın fark edilmesi üzerine durum polise bildirildi. Parktaki güvenlik kameralarını incelemeye alan polisin şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışma başlattığı öğrenildi. - ADANA