Adana'da Kuvvetli Yağış Etkili Oldu

12.01.2026 01:39
Adana'da kuvvetli sağanak sonucu bir sitenin zemin katı suyla doldu, istinat duvarı yıkıldı.

ADANA'da, kent genelinde akşam saatlerinde kuvvetli sağanak etkili oldu. İstinat duvarı yıkılan bir sitenin giriş katı sular atında kaldı.

Adana genelinde kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkilerken, merkez Sarıçam ilçesi Elif Su Uludağ Mahallesi 277'nci Sokak'taki bir siteyi su bastı. Yağışın etkisiyle sitenin istinat duvarı da çöktü, zemin katı ve elektrik sayaçlarının bulunduğu bölüm sular altında kaldı. Asansör boşluğunu da su bastı. Vatandaşlar, sitenin içerisine dolan suyu tahliye etmek için çaba sarf etti. Yağış nedeniyle ilçenin bazı cadde ve sokaklarında oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: DHA

