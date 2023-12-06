Adana\'da Liseli Kıza İstismar Davası: Fırıncının 8 Yıl Hapsi İstendi

Adana'da yanında çalışan liseli kıza istismarda bulunduğu öne sürülen fırıncının 8 yıl hapsi istendi. Mahkemede fırıncı, 'pişmanım' diyerek kendisini savunurken, liseli kız ise her gün istismara uğradığını söyledi.

Yüreğir ilçesindeki bir fırında çalışan lise öğrencisi E.A. adlı kız, 28 Ekim'de polis merkezine giderek, çalıştığı fırının işletme sahibi R.A.'nın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. R.A., polis ekiplerince 'çocuğa cinsel istismar' suçlamasıyla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet savcılığının yürüttüğü soruşturma tamamlanarak R.A. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'çocuğa karşı teşhir' suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede şüphelinin, zincirleme şekilde, farklı zamanlarda mağdura karşı sarkıntılık aşamasında kalan çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediğine yer verildi.

Davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık R.A., "Bir anlık cahillikti, neden yaptım bilmiyorum. İlk kez böyle bir şey yaşandı. Pişmanım" dedi.

Mağdur E.A. ise duruşmada verdiği ifadede fiziksel şekildeki temasların son iki haftada neredeyse her gün olduğunu söyleyerek, "Şikayetçiyim" dedi.

Mahkeme, eksik evraklar ve tanık ifadelerinin alınması için duruşmayı erteledi. - ADANA