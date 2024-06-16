Genel

Kariye Camii'nde 79 yıl aradan sonra ilk bayram namazı kılındı

İSTANBUL - Fatih'te bulunan ve İstanbul'un fethinin ardından camiye çevrilen Kariye Camii 79 yıl aradan sonra ibadete açıldı. 79 yıl sonra ibadete açılan Kariye Camii'nde bugün ilk bayram namazı vatandaşların katılımıyla kılındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan ve 21 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile cami statüsüne çevrilen ve 79 yıl aradan sonra ibadete açılan Fatih'te bulunan Kariye Camiinde bugün ilk bayram namazı kılındı. Çevre ilçelerden 79 yıl sonra Kariye Camii'nde ilk bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar erken saatlerde camiye geldi. Vatandaşlar camiyi doldururken bayram namazı için gelen ve dışarıda kalan kalabalık hasır üstünde namazını kıldı.

"Böyle bir ilke şahitlik etmek için geldim"

Böyle bir ilke şahit olmak için Yenibosna'dan geldiğini söyleyen Yasir Emir Gümüş, "Kariye Camii'nde ilk kez bayram namazı kılınacak. Bayram namazı olmasından dolayı hoş bir atmosfer var burada. Camii de çok hoş. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Tadilattan sonra ilk kez hem Kariye Camii'ni görmek hem de böyle bir ilke şahitlik etmek için Yenibosna'dan geldim" diye konuştu.

Yine bayram namazı için Kariye Camii'ne gelen Yaşar Çukurlu ise, "79 yıl sonra ilk defa hayırlısıyla bayram namazı kılacağız. Allah hepimizin namazını kabul etsin. Bütün Müslümanların bayramını kutluyorum" dedi.

"Osmanlı Dönemin'den bu yana en kalabalık namaz olacak"

Osmanlı Dönemi'nden bu yana en kalabalık bayram namazı olacağını söyleyen Kader Ali Çayır, "79 yıl sonra ilk defa burada bayram namazı kılınacak. Hem Kariye Camii'nin İstanbul için önemi hem de bayramın önemini de göz önüne aldığımızda bugün iyi olacağını düşünüyorum. Burada büyük ihtimalle Osmanlı Dönemi'nden bu yana en kalabalık bayram namazı olacak. İnşallah camiyi doldururuz" şeklinde konuştu.