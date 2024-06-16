Gaziantep'te katliam! 5 kişiyi öldürüp aynı silahla intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gaziantep'te katliam! 5 kişiyi öldürüp aynı silahla intihar etti

Geniş Video İzle

Gaziantep'te Suriye uyruklu Mustafa Hırdır, önce bastığı berber dükkanındaki 1 kişiyi sonra ise girdiği evde bulunan 4 kişiyi öldürüp aynı silahla intihar etti. Hırdır'ın girdiği evdeki 2 kişiyi de yine silahla yaraladığı öğrenildi.

16.06.2024 08:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te, Suriye uyruklu Mustafa Hıdır, gün içerisinde tartıştığı 5 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladıktan sonra polis tarafından yakalanacağını anlayınca intihar etti.

BERBERDE BİR KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Olay, gece saatlerinde kentin 3 farklı mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Mustafa Hırdır, gün içerisinde bilinmeyen nedenle kendisi gibi Suriye uyruklu olan bazı kişiler ile tartıştı. Olayın ardından Mustafa Hıdır, gece saatlerinde tartıştığı kişilerden birisini Vatan Mahallesinde berberde tıraş olduğu sırada içeri girip, yanına aldığı tabanca ile ateş açtı.

Gaziantep'te katliam! 5 kişiyi öldürüp aynı silahla intihar etti

EVE GİRİP 4 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Berberdeki vatandaşları panik ve korku içerisinde kaçarken, cinayetin ardından oradan ayrılan Mustafa Hıdır, bu kez tartıştığı kişilerin kaldığı Üçoklar Mahallesi'ne evine gitti. Hıdır, girdiği evde bulunan 6 kişiye de rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği ismi öğrenilemeyen kişilerden 4'ü hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Gaziantep'te katliam! 5 kişiyi öldürüp aynı silahla intihar etti

5 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜĞÜ TABANCA İLE İNTİHAR ETTİ

Silah sesini duyan çevredekilerin 112 Acil Çağrı merkezine haber vermesi üzerine adrese gelen ekipler cinayetlerin bağlantılı olduğunu belirledikten sonra şüpheli Mustafa Hıdır'ın yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin peşine düştüğü Hıdır, kendi evinin bulunduğu Barak Mahallesinde polisleri görünce bu kez 5 kişiyi öldürdüğü tabanca ile kendi başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Gaziantep'te katliam! 5 kişiyi öldürüp aynı silahla intihar etti

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

İntihar eden Mustafa Hıdır ve diğer 5 kişinin cansız bedenleri, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 2 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Gaziantep\'te katliam! 5 kişiyi öldürüp aynı silahla intihar etti
Kaynak: DHA

Gaziantep, Suriye, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te katliam! 5 kişiyi öldürüp aynı silahla intihar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:08 Gaziantep’te katliam 5 kişiyi öldürüp aynı silahla intihar etti Gaziantep'te katliam! 5 kişiyi öldürüp aynı silahla intihar etti
07:28 Cumhur İttifakı’nda çatlak mı var Devlet Bahçeli’den bayram sabahı çok net mesaj Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli'den bayram sabahı çok net mesaj
22:11 Almanya’da sokaklar alev alev Göstericilerle polis çatıştı: Çok sayıda gözaltı var Almanya'da sokaklar alev alev! Göstericilerle polis çatıştı: Çok sayıda gözaltı var
22:08 Adıyaman’da skandallar zinciri Doktorla hastanenin kavgası, Hamza bebeğin hayatına mal oldu Adıyaman'da skandallar zinciri! Doktorla hastanenin kavgası, Hamza bebeğin hayatına mal oldu
20:59 Dışişleri Bakanı Fidan’dan Rusya-Ukrayna savaşı uyarısı: Köprüden önceki son çıkış olabilir Dışişleri Bakanı Fidan'dan Rusya-Ukrayna savaşı uyarısı: Köprüden önceki son çıkış olabilir
23:57 Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti
23:44 İtalya, Arnavutluk sürprizine izin vermedi: 2-1 İtalya, Arnavutluk sürprizine izin vermedi: 2-1
23:03 Ersan Şen’den Eylem Tok’un oğluyla ilgili tepki çeken sözler Ersan Şen'den Eylem Tok'un oğluyla ilgili tepki çeken sözler
22:53 İtalya maçında sakatlanan milli futbolcu Ozan Kabak, ameliyat oldu İtalya maçında sakatlanan milli futbolcu Ozan Kabak, ameliyat oldu
22:26 Turnuva tarihine geçen gol Arnavutluk, İtalya’yı 23. saniyede avladı Turnuva tarihine geçen gol! Arnavutluk, İtalya'yı 23. saniyede avladı
22:14 Cuma namazı kılanlara küfürler yağdırıp video çekti Ekipler hemen alarma geçti Cuma namazı kılanlara küfürler yağdırıp video çekti! Ekipler hemen alarma geçti
22:02 Komiser 11. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti Komiser 11. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
21:56 Diyanet’le ilgili bomba iddia S. Arabistan’a şikayet edilen hacı adayları gözaltına alındı Diyanet'le ilgili bomba iddia! S. Arabistan'a şikayet edilen hacı adayları gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 08:31:10. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te katliam! 5 kişiyi öldürüp aynı silahla intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement