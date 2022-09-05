Adana'da belediye otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü - Son Dakika
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Adana'da belediye otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü

05.09.2022 02:38
Adana'da belediye otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü

Adana'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Adana'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İsmail Şeker'in kullandığı 01 EYH 76 plakalı otomobil, Karataş ilçesi Tuzla Mahallesi Adana-Karataş kara yolunda, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen Adana Büyükşehir Belediyesine ait 01 ZZ 441 plakalı otobüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Şeker, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan otobüs sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şeker'in cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Otomobil ile belediye otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü Otomobil ile belediye otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü Otomobil belediye otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü Otomobil belediye otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
Kaynak: AA

İsmail Şeker, Karataş, Tuzla, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da belediye otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da belediye otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü - Son Dakika
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