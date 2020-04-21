Adana'da moda tasarım bölümü öğrencileri maske üretimine başladı - Son Dakika

Adana'nın Pozantı ilçesinde, Türkan İrfan Akün Çok Programlı Anadolu Lisesi moda tasarımı bölümü öğrencileri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık görevlileri için maske üretimine başladı.

Bölümün öğretmen ve öğrencileri, İlçe Halk Eğitim Merkezi usta öğreticilerinin de desteğiyle diktikleri maskeleri, sağlıkçılara, emniyet güçlerine, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine ve vatandaşlara ücretsiz dağıtacak.

Okul müdürü Kamil Yıldırım, günlük 250 maske üretimi hedeflediklerini belirterek, "Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un her defasında meslek liselerinin önemine yaptığı vurgu nedeniyle, böyle günlerde hem milli eğitim camiasının hem de devletimizin yanında olma amacıyla, ülke genelinde meslek liseleri nezdinde başlayan maske üretim seferberliğine katkı yapmak üzere yola çıktık." diye konuştu.

Mezun öğrencilerden Nalan Demirdelen de ellerindeki tüm imkanları kullanarak maske üretimine başladıklarını, salgından Türkiye'nin güçlenerek çıkacağına inandıklarını ifade etti.