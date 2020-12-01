Narenciye yüz güldürdü - Son Dakika

Narenciye yüz güldürdü

01.12.2020 09:47

Türkiye'nin en önemli narenciye üretim merkezlerinden Adana'da sezondaki verim ve fiyatlar üreticiyi memnun ediyor.

Türkiye'nin en önemli narenciye üretim merkezlerinden Adana'da sezondaki verim ve fiyatlar üreticiyi memnun ediyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, ihracatın sınırlı olması nedeniyle tüketiciye yansıyan fiyatların da makul olduğunu, üreticinin de para kazandığını söyledi.

Ülkenin narenciye ihtiyacının 3'te 1'ini 570 bin dönüm alanla karşılayabilen Adana'da limon, mandalina, portakal ve greyfurt hasadı sürüyor. Üretici ise fiyatlardan memnun.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, şu anda satsuma, nova ve freymut cinsi mandalinanın hasadının yapıldığını belirterek, "Aralık ayının sonuyla Ocak ayının ilk haftalarında da W. Murcott diye tabir ettiğimiz mandalinanın hasadı olacaktır. Şuan satsuma cinsi mandalinanın fiyatı tarlada 1 lira 80 kuruşla, 2 lira arasında değişmekte. Tabi ki bu fiyatlar geçen yıla oranla iyi ama bu yıl yaşanan afetten dolayı bazı narenciye çeşitlerinde verim kaybı yaşandı. En çokta sıkıntıya giren çeşitlerden birisi enterdonat cinsi limonla, mandalina grubuydu. Eğer Suudi Arabistan kapıları açık olup ürünler yurt dışına daha çok gitseydi bu ürünün fiyatı şuan 2 liranın üzerinde olacaktı. Ancak yine de çiftçimiz para kazanıyor. Adana'da şuan 570 bin dönüm alanda narenciye üretimi var. Bunun yüzde 45'i mandalina. Erkenci, orta ve geçci mandalina" diye konuştu.

Mehmet Akın Doğan, fiyatı geçen seneye göre 1 buçuk kat artan altıntop cinsi greyfurtun da üreticisine kazanç getirdiğini sözlerine ekledi.

(İHA)

Narenciye yüz güldürdü
Narenciye yüz güldürdü
Narenciye yüz güldürdü
Narenciye yüz güldürdü
Narenciye yüz güldürdü
Narenciye yüz güldürdü
Narenciye yüz güldürdü
Narenciye yüz güldürdü
Narenciye yüz güldürdü
Narenciye yüz güldürdü
Narenciye yüz güldürdü
Narenciye yüz güldürdü
Narenciye yüz güldürdü
Narenciye yüz güldürdü
Narenciye yüz güldürdü

Mehmet Akın, Narenciye, Yüreğir, Adana, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Narenciye yüz güldürdü - Son Dakika Ekonomi


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