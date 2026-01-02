Adana'da Operasyonda 25 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
Adana'da Operasyonda 25 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

02.01.2026 16:46
Çukurova'da yapılan denetimlerde 25 ruhsatsız silah, uyuşturucu ve gümrük kaçağı sigara bulundu.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde düzenlenen operasyon ve denetimlerde 25 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen ay ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

Çalışmalar sonucu ruhsatsız 17 tabanca ve 8 av tüfeği ile 320 uyuşturucu hap ve 38 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına alan ekipler, farklı suçlardan aranan 149 kişiyi de yakaladı.

Ekipler, "Kabahatler Kanunu" kapsamında 201 kişiye de 282 bin 606 lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Operasyon, Çukurova, Güvenlik, Güncel, Adana

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
