Adana'da orman yangını - Son Dakika

Adana 'da tarlada yakılan anız nedeniyle ormanlık alana sıçrayan alevlere müdahale ediliyor.

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Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı