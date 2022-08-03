Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan ilçesi yakınında gerçekleştirdiği denetimde şüphe üzerine bir panelvanı durdurdu.

Kaynak: AA

Gaziantep, Tarsus, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da 30 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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