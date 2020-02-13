Adana'da pamuk fabrikasından yeniden alevler yükseldi - Son Dakika
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Adana'da pamuk fabrikasından yeniden alevler yükseldi

9 dakika önce

ADANA'da gece saatlerinde bir pamuk ve yağ fabrikasının deposunda çıkan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın, rüzgarın da etkisiyle yeniden başladı.

Adana'da pamuk fabrikasından yeniden alevler yükseldi, System.String[]

ADANA'da gece saatlerinde bir pamuk ve yağ fabrikasının deposunda çıkan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın, rüzgarın da etkisiyle yeniden başladı. Yangın nedeniyle Adana-Karataş yolu trafiğe kapatıldı.

Yangın, saat 02.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Karataş yolu'daki pamuk ve yağ fabrikasının deposunda çıktı. Depodaki pamuk balyalarından yoğun duman yükseldiğini gören çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki pamuk balyalarına tanker, arazöz ve iş makineleriyle müdahale etti. Yangının büyüme tehlikesine karşı sağlam balyalar, iş makineleriyle fabrikanın başka bir bölümüne taşındı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ancak kentte çıkan rüzgarın da etkisiyle alevler, sabahın ilk saatlerinde yeniden yükseldi. Dumanlardan görüş açısının düşmesi nedeniyle Adana-Karataş yolu, trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.


Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:50 Kaynak: DHA
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