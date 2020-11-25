Son dakika haberleri | Paraşütçünün suya düştüğünü zanneden vatandaşlar polisten yardım istedi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Paraşütçünün suya düştüğünü zanneden vatandaşlar polisten yardım istedi

25.11.2020 19:03

Son dakika gelişmesine göre Seyhan Baraj Gölü'nde uçurtma sörfü yaparken rüzgarın kesilmesi nedeniyle su ortasında kalan uçurtma sörfü sporcusu, polisin tekneyle oluşturduğu dalgaların yardımıyla karaya çıktı.

Seyhan Baraj Gölü'nde uçurtma sörfü yaparken rüzgarın kesilmesi nedeniyle su ortasında kalan uçurtma sörfü sporcusu, polisin tekneyle oluşturduğu dalgaların yardımıyla karaya çıktı.

Uçurtma sörfü sporcusu ve eğitmeni 38 yaşındaki Gökhan Karaköse, merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Çatalan Batı Köprüsü yakınında Seyhan Baraj Gölü'ne girdi.

Karaköse, uçurtma sörfü yaptığı sırada rüzgarın kesilmesiyle gölün ortasında kaldı.

Çevredeki vatandaşlar, bir paraşütçünün suya düştüğünü ve boğulmak üzere olduğunu düşünerek durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bu sırada, Karaköse de kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmaya çalıştı.

Tekneyle bölgeye gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, Karaköse'nin yardım talep etmemesi üzerine kıyıya çıkmasını kolaylaştırmak için dalga oluşturdu.

Karaköse, polisin tekneyle oluşturduğu dalgaların yardımıyla bir süre sonra karaya ayak bastı.

Gökhan Karaköse, zaman zaman rüzgarın kesilmesiyle bu gibi durumlarla karşılaştıklarını belirterek "Kendi kendini kurtarma tekniğiyle kıyıya çıkıyorsunuz. Riskli bir durum yoktu ama kıyıdaki vatandaşlar bir paraşütçünün suya düştüğünü sanıp, polise haber vermişler." dedi.

Son dakika haberleri | Paraşütçünün suya düştüğünü zanneden vatandaşlar polisten yardım istedi
Son dakika haberleri | Paraşütçünün suya düştüğünü zanneden vatandaşlar polisten yardım istedi
Son dakika haberleri | Paraşütçünün suya düştüğünü zanneden vatandaşlar polisten yardım istedi
Son dakika haberleri | Paraşütçünün suya düştüğünü zanneden vatandaşlar polisten yardım istedi

Seyhan Baraj Gölü, Karaköse, Çukurova, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Paraşütçünün suya düştüğünü zanneden vatandaşlar polisten yardım istedi - Son Dakika


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