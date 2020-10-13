Adana'da polis kocasını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kadının yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Adana'da polis kocasını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kadının yargılanmasına başlandı

13.10.2020 16:03
Adana'da polis kocasını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kadının yargılanmasına başlandı, System.String[]

Adana'da polis memuru kocasını tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan Fadime D'nin yargılanmasına başlandı.

Adana'da polis memuru kocasını tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan Fadime D'nin yargılanmasına başlandı.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Fadime D, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, duruşmada polis memuru A.D'nin babası Mahmut D. ile tarafların avukatları da hazır bulundu.

Savunmasını yapan Fadime D, eşinin ölümüne neden olduğu için çok üzgün olduğunu söyledi.

Eşi ile severek evlendiklerini belirten sanık, şunları söyledi:

"Eşim son dönemde çok yoğun çalışıyordu. Geç saatte eve geldi. Yatakta sırtüstü yatıyordu, uyumamıştı. İşlerinin yoğunluğu nedeniyle bir şeyler yapamadığımızı ve ayrıca dışarı çıkmama neden izin vermediğini sordum. Yüksek sesle konuştuğum için sessiz olmam için beni uyardı. 'Sonra birlikte çıkarız' dedi. 'Yatacağım' diyerek sırtını döndü. Bu arada ben konuşmaya devam ediyordum. Yastığın altında silahı gördüm. Silahı alıp kendisine doğrultursam dikkatini çekeceğimi sandım. 'Silahını alırım' dedim. Cevap vermedi. Silahı aldım, uyumuyordu. Bana herhangi bir tepki göstermedi. Silahı alır almaz sırtına dayadım. Bana 'vurmayanın…' diyerek küfretti. Bir şey söylemedim. Silah birden ateş aldı. Elim tetikteydi. Ancak tetiğe basıp basmadığımı bilmiyorum. Panikle silahı fırlattım, bağırmaya başladım. Sadece eşimin dikkatini çekmek, benimle konuşmasını sağlamak için silahı alarak kendisine doğrultmuştum."

Fadime D, eşi ile aralarında daha önce silahla ilgili şakalar yapmadıklarını belirterek, "Sadece eşim bana 'şeytan doldurur' demişti. Ben eşimi seviyordum. Normal her kadın gibi eşimi kıskanıyordum, o da beni kıskanıyordu. Her şey bir anda oldu." dedi.

Baba, gelininden şikayetçi olmadı

Öldürülen polisin babası Mahmut D. ise gelininden şikayetçi olmadı.

Baba D, "Gelinim bağırıyordu. 'Boş silah ateş aldı, eşim vuruldu, koş yetiş' dediğini duydum. Evlerine gittiğimde oğlum yüzü koyun yatıyordu. Oğlumla gelinim birbirlerini seviyorlardı. Böyle bir şeyin kasıtlı olduğuna ihtimal vermiyorum, kazayla olmuştur. Gelinimin, oğlumu öldürmesini gerektirecek herhangi bir neden yoktur." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı, tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Olay

Merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 8 Aralık 2019'da Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli 4 aylık polis memuru A.D (24) evinde tabancasıyla ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Katil zanlısı olarak A.D'nin bir yıl önce evlendiği Fadime D, tutuklanmıştı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da polis kocasını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kadının yargılanmasına başlandı - Son Dakika

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