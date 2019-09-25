Son Dakika Haberleri: Adana'da polis servis aracına bombalı saldırı: 5 yaralı
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Adana'da polis servis aracına bombalı saldırı: 5 yaralı

10 dakika önce

Adana'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına düzenlenen bombalı saldırıda 1'i polis 5 kişi yaralandı.

Adana'da polis servis aracına bombalı saldırı: 5 yaralı, System.String[]

Adana'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına düzenlenen bombalı saldırıda 1'i polis 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Kozan Caddesinde, çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında Dadaloğlu Kavşağı üst geçidinin yanındaki ağacın altına konulan el yapımı ya da zaman ayarlı olduğu tahmin edilen bombanın uzaktan kumandayla patlatılması sonucu zırhlı servis aracındaki 1'i polis 5 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi,

Bu arada, Adana Emniyet Müdür Zafer Aktaş olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor.

ALİLİKTEN AÇIKLAMA

Adana'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına düzenlenen bombalı saldırıda 4 vatandaş ile 1 polis memurunun yaralandığı bildirildi.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesinde çevik kuvvet otobüsünün geçişi sırasında meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız ile 1 polis memurumuz hafif şekilde yaranlanmış olup genel sağlık durumları çok iyidir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.

(İHA)

Adana, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:50 Kaynak: İHA
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