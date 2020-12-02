Adana'da ruhsatsız tekneyle balık avlayan 4 kişiye 20 bin lira ceza - Son Dakika

Adana'da, ticari amaçlı avlanma aracının bulunduğu ruhsatsız teknedeki 4 balıkçıya 20 bin lira ceza kesildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Karataş ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim yaptı.

Ekipler, kontrollerini gerçekleştirdikleri bir teknenin ruhsatının olmadığını belirledi.

Ticari amaçlı avlanma aracı bulundurulduğu tespit edilen teknedeki 4 balıkçıya 20 bin lira idari ceza uygulandı.