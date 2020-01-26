Adana'da rüzgarda yıkılan ağaç eve zarar verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da rüzgarda yıkılan ağaç eve zarar verdi - Son Dakika

Adana'da rüzgarda yıkılan ağaç eve zarar verdi

6 saat önce

Adana'da şiddetli rüzgarda yıkılan çam ağacı bir evde hasara yol açtı.

Adana'da rüzgarda yıkılan ağaç eve zarar verdi, System.String[]

Adana'da şiddetli rüzgarda yıkılan çam ağacı bir evde hasara yol açtı.

Merkez Sarıçam ilçesi Yürekli Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle Kürkçüler İlkokulu bahçesindeki bir çam ağacı devrildi.

Devrilen ağaç okulun bitişiğindeki Sedat Coşkun'a (65) ait evin damına ve bahçesindeki üç zeytin ağacına zarar verdi.

Sedat Coşkun, boyları yaklaşık 15 metreyi bulan çam ağaçlarının şiddetli rüzgarda devrilme riski bulunduğunu, ilgili birimlerin önlem alması gerektiğini belirtti.

Kürkçüler, Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Pazartesi günü maddi yardımlara başlıyoruz
Kızılay, depremzedeleri kurtaran Suriyeli Mahmud'u ailesine kavuşturmak için harekete geçti Bağdat'taki ABD elçiliğine saldırı! 5 adet katyuşa füzesi atıldı Elazığ'daki depremde son durum: Ölü sayısı 38'e yükseldi, 1607 kişi hastaneye başvurdu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 22:13:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da rüzgarda yıkılan ağaç eve zarar verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]