Adana'da rüzgarda yıkılan ağaç eve zarar verdi - Son Dakika

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Adana'da rüzgarda yıkılan ağaç eve zarar verdi
6 saat önce
Adana'da şiddetli rüzgarda yıkılan çam ağacı bir evde hasara yol açtı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:28 Kaynak: AA
Adana'da şiddetli rüzgarda yıkılan çam ağacı bir evde hasara yol açtı.
Merkez Sarıçam ilçesi Yürekli Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle Kürkçüler İlkokulu bahçesindeki bir çam ağacı devrildi.
Devrilen ağaç okulun bitişiğindeki Sedat Coşkun'a (65) ait evin damına ve bahçesindeki üç zeytin ağacına zarar verdi.
Sedat Coşkun, boyları yaklaşık 15 metreyi bulan çam ağaçlarının şiddetli rüzgarda devrilme riski bulunduğunu, ilgili birimlerin önlem alması gerektiğini belirtti.
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