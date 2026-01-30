Adana'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Adana'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

30.01.2026 15:03
Adana'da sağanak sonucu yamaçtan kaya parçaları yola düştü, evin duvarı yıkıldı, trafik aksadı.

Adana'da sağanak nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları Saimbeyli ve Feke ilçelerinde yola düştü, Sarıçam ilçesinde bir evin istinat duvarı yıkıldı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Etkisini sürdüren kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Yağış nedeniyle bazı yayalar da zor anlar yaşadı.

Saimbeyli ve Feke'de kaya parçaları yola düştü

Yağış nedeniyle Saimbeyli ilçesi Obrukbeli geçidi mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları kara yoluna düştü.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, kaya parçaları nedeniyle bir şeridi trafiğe kapanan Saimbeyli-Tufanbeyli yolunun açılması için çalışma başlattı.

Feke ilçesinde de yamaçtan kopan kaya parçalarının düşmesi sonucu Tapan mevkisindeki mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Kuvvetli yağış nedeniyle merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde bir evin istinat duvarı yıkıldı.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Adana için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
