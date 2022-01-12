Sağanakta çadırları zarar gören tarım işçilerine yardım - Son Dakika

Adana'da, sağanak nedeniyle çadırları zarar gören tarım işçileri ile mahalle sakinlerine gıda kolisi, hijyen paketi, battaniye ve odun dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yumurtalık ilçesi Zeytinbeli Mahallesi'nde sağanaktan olumsuz etkilenen mevsimlik tarım işçilerine destek için çalışma başlatıldı.

Belediyeye bağlı "Derman" ekipleri, ziyaret ettikleri mevsimlik tarım işçilerine sıcak yemek ve çorba ikramında bulundu, gıda kolisi, battaniye, yastık, halı, odun ve kıyafet dağıttı. Ekipler, çocuklara hamburger ve ayakkabı da verdi.

Çadırların bulunduğu bölgedeki yağmur suyu da Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekiplerinin çalışmasıyla tahliye edildi.

Ekipler, yağışların sürmesi ve çadırların yeniden su altında kalması riskine karşı çakılla doldurulan başka bir alana hazırladı. İşçilerin çadırları bu alana taşındı.

Seyhan'da sağanaktan etkilenenlere destek

Seyhan Belediyesi ekipleri de ilçede sağanak nedeniyle evleri su basan aileleri ziyaret etti.

Geçici barınma alanları oluşturan ekipler, buraya götürdükleri ailelere sıcak yemek ikramında bulundu.

Barınma sorunu olmayan ihtiyaç sahiplerine de gıda kolisi ve hijyen paketi dağıtıldı, çocuklara kıyafet hediye edildi.