Üye Girişi
Sağanakta çadırları zarar gören tarım işçilerine yardım - Son Dakika

Sağanakta çadırları zarar gören tarım işçilerine yardım

12.01.2022 12:23

Adana'da, sağanak nedeniyle çadırları zarar gören tarım işçileri ile mahalle sakinlerine gıda kolisi, hijyen paketi, battaniye ve odun dağıtıldı.

Adana'da, sağanak nedeniyle çadırları zarar gören tarım işçileri ile mahalle sakinlerine gıda kolisi, hijyen paketi, battaniye ve odun dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yumurtalık ilçesi Zeytinbeli Mahallesi'nde sağanaktan olumsuz etkilenen mevsimlik tarım işçilerine destek için çalışma başlatıldı.

Belediyeye bağlı "Derman" ekipleri, ziyaret ettikleri mevsimlik tarım işçilerine sıcak yemek ve çorba ikramında bulundu, gıda kolisi, battaniye, yastık, halı, odun ve kıyafet dağıttı. Ekipler, çocuklara hamburger ve ayakkabı da verdi.

Çadırların bulunduğu bölgedeki yağmur suyu da Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekiplerinin çalışmasıyla tahliye edildi.

Ekipler, yağışların sürmesi ve çadırların yeniden su altında kalması riskine karşı çakılla doldurulan başka bir alana hazırladı. İşçilerin çadırları bu alana taşındı.

Seyhan'da sağanaktan etkilenenlere destek

Seyhan Belediyesi ekipleri de ilçede sağanak nedeniyle evleri su basan aileleri ziyaret etti.

Geçici barınma alanları oluşturan ekipler, buraya götürdükleri ailelere sıcak yemek ikramında bulundu.

Barınma sorunu olmayan ihtiyaç sahiplerine de gıda kolisi ve hijyen paketi dağıtıldı, çocuklara kıyafet hediye edildi.

Sağanakta çadırları zarar gören tarım işçilerine yardım
Sağanakta çadırları zarar gören tarım işçilerine yardım
Sağanakta çadırları zarar gören tarım işçilerine yardım

YORUMLAR
500

Zeytinbeli, Yumurtalık, Adana, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağanakta çadırları zarar gören tarım işçilerine yardım - Son Dakika


Son Dakika! Yabancı isimler konuşuluyordu ama Fenerbahçe sezonun geri kalan bölümü için teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştı Son Dakika! Yabancı isimler konuşuluyordu ama Fenerbahçe sezonun geri kalan bölümü için teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştı         
13:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Ne kadar gevşek değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Ne kadar gevşek değil mi?         
13:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz!         
12:31
Cinsel içerikli videodaki kadını eşine benzeten koca, boşanma davası açtı Cinsel içerikli videodaki kadını eşine benzeten koca, boşanma davası açtı         
11:59
2 aylık bebeğini -18 derecedeki buzluğa kapattı! Cani babanın savunması daha feci 2 aylık bebeğini -18 derecedeki buzluğa kapattı! Cani babanın savunması daha feci         
10:35
Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi         
10:14
İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal         
10:00
Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var         
09:27
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler         
08:55
Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana         
08:27
İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!         
07:48
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46
Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi         
07:46
Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi         
20:19
Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz         
16:38
Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor         
16:19

Son Dakika Haberleri
13:21 Son Dakika! Yabancı isimler konuşuluyordu ama Fenerbahçe sezonun geri kalan bölümü için teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştı
13:14 Buse Varol'dan eşi Alişan'ın "Buse'yi öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" sözlerine destek
13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Ne kadar gevşek değil mi?
13:12 "Kasaptan et almıyorum, kuzu kestiriyorum" diyen Destici'ye bir tepki de veterinerlerden: Halk sağlığı adına endişeliyiz
12:58 Fransa'yı karıştıran gizemli telefon! Macron'un eşini arayıp "Kocanın erkek sevgilisi var" dediler
12:47 Erdoğan açıkladı! Özel okul ücretlerindeki artış tavanı yüzde 36 ile sınırlandırıldı
12:46 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Güzel'le ilgili ilk yorum: Parlamentoda görmek istemiyoruz
12:38 İmzasını kopyaladılar! 92 yaşındaki adama 10,6 milyon dolarlık borç çıkardılar
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz!
12:28 Önce erkek çocuk istedi, sonra "spermlerim çalındı" dedi! DNA raporundan kaçamadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 13:33:20. #1.12#
SON DAKİKA: Sağanakta çadırları zarar gören tarım işçilerine yardım - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement