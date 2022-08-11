Adana'da alabora olan yelkenliden göle düşen kişi kayboldu - Son Dakika
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Adana'da alabora olan yelkenliden göle düşen kişi kayboldu

11.08.2022 20:36
Adana'da alabora olan yelkenliden göle düşen kişi kayboldu

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde yelkenliyle açılan bir kişi, teknenin alabora olması sonucunda suya düşüp kayboldu.

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde yelkenliyle açılan bir kişi, teknenin alabora olması sonucunda suya düşüp kayboldu. Sualtı polisleri, suda kaybolan kişinin bulunması için arama çalışması başlattı.

Olay, Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Davran, kardeşi Metin Davran ile yelkenli tekne ile açıldı. Bir süre sonra rüzgarın etkisiyle tekne alabora oldu. Mehmet Davran suya düştü. Metin Davran, ağabeyi Mehmet'i kurtarmak istedi, ancak rüzgar nedeniyle başarılı olamadı. Ağabeyi su içerisinde kaybolunca, Metin Davran yelkenliyle kıyıya çıkarak yardım istedi. Bölgeye polis, sağlık ve sualtı ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen dalgıç polisler, su içerisinde kaybolan Mehmet Davran'ı bulabilmek için çalışma başladı. Çalışmalar sırasında Mehmet Davran'ın ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Havanın kararmasıyla arama çalışmalarına ara verildi. Sabah saatlerinde dalgıç polislerinin yeniden arama çalışmalarına devam edeceği öğrenildi. - ADANA

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Kaynak: İHA

Seyhan Baraj Gölü, Çukurova, Adana, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da alabora olan yelkenliden göle düşen kişi kayboldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da alabora olan yelkenliden göle düşen kişi kayboldu - Son Dakika
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