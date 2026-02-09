Adana'da Sigara Bırakma Destek Hizmetleri - Son Dakika
Sağlık

Adana'da Sigara Bırakma Destek Hizmetleri

09.02.2026 17:15
2025'te Adana'da 5,782 kişiye sigara bırakma danışmanlığı verildi, 4,596 kişiye ilaç sağlandı.

Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, 2025'te sigara bırakma polikliniklerine başvuran 5 bin 782 kişiye danışmanlık hizmeti verildiğini bildirdi.

Nacar, yazılı açıklamasında, bağımlılıktan kurtulmak isteyenlere "Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı" ve kentteki 21 sigara bırakma polikliniği aracılığıyla hizmet sunulduğunu belirtti.

Polikliniklerde geçen yıl danışmanlık hizmeti verilen 5 bin 782 kişiden 4 bin 596'sına ücretsiz sigara bırakma ilacı desteği sağlandığını kaydeden Nacar, şu ifadeleri kullandı:

"Toplumumuzun sağlığını korumak, tütün kullanımını azaltmak ve sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımıza her türlü desteği sunmak için tüm birimlerimizle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Sağlıklı bir gelecek için vatandaşlarımızı tütün ürünlerini bırakmaya davet ediyor, tüm hizmetlerimize kolaylıkla ulaşabileceklerini hatırlatıyoruz."

Nacar, "Mobil Sigara Bırakma Timleri"nin de 2025 yılında 91 bin 899 kişiye ulaştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

