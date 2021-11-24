Adana'da silahla öldürülmüş bir kadının cesedi apartman bahçesinde bulundu - Son Dakika

Adana'da, silahla öldürülmüş bir kadının apartman bahçesinde cesedinin bulunmasıyla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde apartman bahçesinde bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kadın sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadın, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kontrollerde, kadının silahla ateş edilerek öldürüldüğü tespit edildi.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmayla, ölen kişinin 20 yaşındaki Ekin Gökçe olduğunu belirledi.

Gökçe'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Öte yandan, olayla ilgili aynı apartmanda ikamet eden iki kişi gözaltına alındı, firari bir kişi de aranıyor.