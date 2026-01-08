Adana\'da Silahlı Çatışma: 7 Şüpheli Yakalandı

Adana'da iki grup arasında ev ile otomobillerden gerçekleştirilen silahlı çatışmada yoldan geçen bir vatandaşı yaralayan 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız pompalı tüfek ile 3 çelik yelek ele geçirildi.

Olay, 1 Ocak günü saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre G.R. (31), kardeşi H.C.R. (20) ve arkadaşı H.E.S. (20) ile birlikte husumetlilerinin evinin bulunduğu yere geldi. Otomobil içerisinde bulunan şahıslar, husumetlilerinin yaşadığı eve tabanca ve tüfekle ateş açmaya başladı. Evlerine ateş açılan M.Ç. (26), O.K. (43), E.T. (32) ve M.Ü. (29) de içeriden tabanca ve tüfekle karşılık verdi. İki grup arasında çıkan çatışma sonucunda sokaktan geçen M.O.E. adlı vatandaş bacağından vurularak yere yığıldı. Otomobil ile gelen şahıslar ve evden karşılık veren grup kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı vatandaşın tedavisi yapıldı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalamak için harekete geçti. Olaya karışan 7 şüpheli saklandıkları adreslerde yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız pompalı tüfek, 129 mermi ve 3 çelik yelek ele geçirildi.

Zanlıların ifadelerinde birbirlerini suçladığı öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA