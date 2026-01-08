Adana'da Silahlı Çatışma: 7 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Adana'da Silahlı Çatışma: 7 Şüpheli Yakalandı

Adana\'da Silahlı Çatışma: 7 Şüpheli Yakalandı
08.01.2026 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da iki grup arasında çıkan çatışmada yoldan geçen bir kişi yaralanırken, 7 şüpheli yakalandı.

Adana'da iki grup arasında ev ile otomobillerden gerçekleştirilen silahlı çatışmada yoldan geçen bir vatandaşı yaralayan 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız pompalı tüfek ile 3 çelik yelek ele geçirildi.

Olay, 1 Ocak günü saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre G.R. (31), kardeşi H.C.R. (20) ve arkadaşı H.E.S. (20) ile birlikte husumetlilerinin evinin bulunduğu yere geldi. Otomobil içerisinde bulunan şahıslar, husumetlilerinin yaşadığı eve tabanca ve tüfekle ateş açmaya başladı. Evlerine ateş açılan M.Ç. (26), O.K. (43), E.T. (32) ve M.Ü. (29) de içeriden tabanca ve tüfekle karşılık verdi. İki grup arasında çıkan çatışma sonucunda sokaktan geçen M.O.E. adlı vatandaş bacağından vurularak yere yığıldı. Otomobil ile gelen şahıslar ve evden karşılık veren grup kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı vatandaşın tedavisi yapıldı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalamak için harekete geçti. Olaya karışan 7 şüpheli saklandıkları adreslerde yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız pompalı tüfek, 129 mermi ve 3 çelik yelek ele geçirildi.

Zanlıların ifadelerinde birbirlerini suçladığı öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Adana'da Silahlı Çatışma: 7 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Traktörünün plakası başına bela oldu Ceza üstüne ceza yağıyor Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor
Elif Kumal’ın kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı Elif Kumal'ın kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
Oğuz Aydın’ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak Oğuz Aydın'ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak
SGK İl Müdürlüğü’nde vahşet Avukat silahlı saldırıda öldürüldü SGK İl Müdürlüğü'nde vahşet! Avukat silahlı saldırıda öldürüldü
Trump’ın “petrol“ açıklaması Çin’i küplere bindirdi: Bu resmen zorbalık Trump'ın "petrol" açıklaması Çin'i küplere bindirdi: Bu resmen zorbalık
Protestolar sürerken İran Şahı’nın oğlu Pehlevi’den “Ben hazırım“ mesajı Protestolar sürerken İran Şahı'nın oğlu Pehlevi'den "Ben hazırım" mesajı

10:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkaran tablo Türkiye adım adım felakete gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
09:45
Bulgaristan dijital göçebe vizesi uygulamasını başlattı İşte başvuru şartları
Bulgaristan dijital göçebe vizesi uygulamasını başlattı! İşte başvuru şartları
09:40
Tarihi adliye soygununun altından aşiret çıktı 25 kilo altını konvoyla o ile götürmüşler
Tarihi adliye soygununun altından aşiret çıktı! 25 kilo altını konvoyla o ile götürmüşler
08:41
Vatandaşı isyan ettiren aidatlara bakanlık freni Tavan zam oranı belli oldu
Vatandaşı isyan ettiren aidatlara bakanlık freni! Tavan zam oranı belli oldu
08:16
Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı
Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı
08:00
ABD polisi tarafından öldürülen kadının kimliği belli oldu
ABD polisi tarafından öldürülen kadının kimliği belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 10:06:32. #.0.5#
SON DAKİKA: Adana'da Silahlı Çatışma: 7 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.