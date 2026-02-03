Adana\'da Silahlı Yaralama Olayı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde bir şahıs, tartıştığı kişiyi ayağından silahla vurarak yaraladı. O onlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, İmamoğlu ilçesinde Y.K ile Z.K, cadde ortasında tartımaya başladı. İddiaya göre küfürleşme yaşanınca, Y.K. tabancayla Z.K'yi ayağından yaraladı. İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli Y.K. gözaltına alırken, ayağından vurulan Z.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA