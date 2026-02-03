Adana'da Silahlı Yaralama Olayı - Son Dakika
03.02.2026 21:42
İmamoğlu'nda tartışan iki kişiden biri, diğerini silahla ayağından yaraladı. Olay güvenlik kamerasında.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde bir şahıs, tartıştığı kişiyi ayağından silahla vurarak yaraladı. O onlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, İmamoğlu ilçesinde Y.K ile Z.K, cadde ortasında tartımaya başladı. İddiaya göre küfürleşme yaşanınca, Y.K. tabancayla Z.K'yi ayağından yaraladı. İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli Y.K. gözaltına alırken, ayağından vurulan Z.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İHA

