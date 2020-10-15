Adana'da sulama kanalına giren genç kayboldu - Son Dakika

Adana'da sulama kanalına giren genç kayboldu

15.10.2020 17:55

Adana'da serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı.

Adana'da serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı. Geriye tarak ve şortu kalan gencin arkadaşının ağlayarak beklemesi yürekleri dağladı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Ahmet Fece (19) ve arkadaşı Beşir Hacomar (19) serinlemek için Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına girdi. Bir süre sonra Beşir Hacomar kanaldan çıkarken arkadaşı Ahmet ise sulama kanalı ızgarasına tutunarak kanalda durmaya devam etti. Bu sırada sulama kanalının ızgarası birden açılırken Ahmet Fece, akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Beşir Hacomar ise arkadaşını kurtaramayacağını anlayınca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, kanalda arama başlatırken Beşir Hacomar ise ağlayarak arkadaşını beklemeye başladı. Ekiplerin arama çalışması sürerken Ahmet Fece'den geriye kanal kenarındaki tarak ve şortu kaldı. - ADANA

Adana'da sulama kanalına giren genç kayboldu
Adana'da sulama kanalına giren genç kayboldu
Adana'da sulama kanalına giren genç kayboldu
Adana'da sulama kanalına giren genç kayboldu
Adana'da sulama kanalına giren genç kayboldu
Adana'da sulama kanalına giren genç kayboldu
Adana'da sulama kanalına giren genç kayboldu

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da sulama kanalına giren genç kayboldu - Son Dakika

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