Adana'da Şüpheli Ölüm

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan 20 yaşındaki gencin cesedi metruk binada bulundu.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan 20 yaşındaki gencin cesedi metruk binada bulundu.



Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde bir kişinin metruk bina içerisinde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede, bu kişinin öldüğünü belirledi.



Cesedin bir süredir kayıp olarak aranan Hamza Zorbay'a ait olduğu tespit edildi.



Zorbay'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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