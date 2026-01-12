Adana'da Tabancalı Saldırı: Baba Yaralı, Oğul Ölü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sokakta tabancayla vurulan baba yaralandı, oğlu hayatını kaybetti.

Havutlu Mahallesi'nde Bekir Yeşil (43) ve oğlu Muhammed Yeşil (16) "kız kaçırma" meselesi nedeniyle husumetli oldukları öne sürülen bir kişi tarafından sokakta tabancayla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Bekir Yeşil ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine, oğlu Muhammed Yeşil ise Karşıyaka Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Muhammed Yeşil, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Yeşil'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.