Uykuda ailesini katleden sanık: Bacağıma dinleme cihazı takıldı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki evde uyuyan annesi, babası ve anneannesini tabancayla öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı. Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Serdar Aydın (27) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da avukatının yer aldığı müdafiler katıldı.

SAVUNMASIN AİLESİNİ BAŞKASININ KATLETTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Aydın, savunmasında, cinayetleri kendisinin işlemediğini öne sürdü. Olay gecesi silah seslerine uyandığını iddia eden Aydın, "Silah seslerini duyunca hemen acil sağlık ekipleri ve polisi aramaya çalıştım ama meşguldü. Sonradan tekrar aradım. Tabancam yan taraftaki yatak odasındaydı. Eylemi gerçekleştiren kişilerin gittiğini anlayınca maktullerin olduğu odaya gittim, yerde yatıyorlardı. Annem, babam ve anneannemi öldürmedim. 9 yıl önce bacağım kırılmıştı. Gittiğim hastanede bacağıma dinleme cihazı takıldı. Bir süre sonra bu cihazdan kulağıma 'ölürsen şehit olursun' yönünde sesler gelmeye başladı." dedi. Bakanlık avukatı ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti.

SANIK ADLİ TIP'A SEVK EDİLDİ

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, Aydın'ın mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, sanığın akıl hastalığı ve cezai ehliyet bakımından değerlendirilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu'na sevk edilmesine ve tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.