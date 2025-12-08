Uykuda ailesini katleden sanık: Bacağıma dinleme cihazı takıldı - Son Dakika
Uykuda ailesini katleden sanık: Bacağıma dinleme cihazı takıldı

08.12.2025 15:16
Adana'da evde uyuyan ailesini tabancayla öldüren tutuklu sanık hakim karşısına çıktı. Savunmasında ailesini başkasının öldürdüğünü ifade eden Serdar Aydın, "9 yıl önce bacağım kırılmıştı. Gittiğim hastanede bacağıma dinleme cihazı takıldı. Bir süre sonra bu cihazdan kulağıma 'ölürsen şehit olursun' yönünde sesler gelmeye başladı." dedi.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki evde uyuyan annesi, babası ve anneannesini tabancayla öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı. Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Serdar Aydın (27) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da avukatının yer aldığı müdafiler katıldı.

SAVUNMASIN AİLESİNİ BAŞKASININ KATLETTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Aydın, savunmasında, cinayetleri kendisinin işlemediğini öne sürdü. Olay gecesi silah seslerine uyandığını iddia eden Aydın, "Silah seslerini duyunca hemen acil sağlık ekipleri ve polisi aramaya çalıştım ama meşguldü. Sonradan tekrar aradım. Tabancam yan taraftaki yatak odasındaydı. Eylemi gerçekleştiren kişilerin gittiğini anlayınca maktullerin olduğu odaya gittim, yerde yatıyorlardı. Annem, babam ve anneannemi öldürmedim. 9 yıl önce bacağım kırılmıştı. Gittiğim hastanede bacağıma dinleme cihazı takıldı. Bir süre sonra bu cihazdan kulağıma 'ölürsen şehit olursun' yönünde sesler gelmeye başladı." dedi. Bakanlık avukatı ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti.

SANIK ADLİ TIP'A SEVK EDİLDİ

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, Aydın'ın mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, sanığın akıl hastalığı ve cezai ehliyet bakımından değerlendirilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu'na sevk edilmesine ve tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 22 Ekim 2024'te annesi Minteha (61) ve babası İlyaz Aydın (53) ile anneannesi Ülfet Köse'yi (80) evlerinde uyudukları sırada tabancayla öldüren Serdar Aydın tutuklanmıştı. Sanık hakkında "kadın ve üst soya karşı kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA

dinleme cihazı, Cinayet, Sarıçam, Güncel, Adana, Suç, Son Dakika

