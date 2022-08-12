Adana'da silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'da tartıştığı kişiler tarafından tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, V.İ'nin şüpheliler H.Ö. ve A.Ö. ile tartıştığı sırada tabancayla vurulduğunu tespit etti.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, olay yerinde boş kovan araması yaptı.

Polis, kaçtığı belirlenen iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.