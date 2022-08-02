Adana'da 21 şüpheliye yönelik tefecilik operasyonu yapıldı - Son Dakika
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Adana'da 21 şüpheliye yönelik tefecilik operasyonu yapıldı

02.08.2022 06:59
Adana'da 21 şüpheliye yönelik tefecilik operasyonu yapıldı

Adana'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro ekiplerince, tefecilik suçuna karıştıkları ve 105 kişiyi mağdur edip yaklaşık 28 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 21 şüpheliye yönelik tefecilik operasyonu yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da 21 şüpheliye yönelik tefecilik operasyonu yapıldı - Son Dakika
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