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Adana'da "Travma Psikolojik Danışmanlığı Projesi" kapsamında eğitimler başladı - Son Dakika

Adana'da "Travma Psikolojik Danışmanlığı Projesi" kapsamında eğitimler başladı

15.11.2021 15:49
Adana'da "Travma Psikolojik Danışmanlığı Projesi" kapsamında eğitimler başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Travma Psikolojik Danışmanlığı Projesi" kapsamında eğitimler başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Travma Psikolojik Danışmanlığı Projesi" kapsamında eğitimler başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen projenin Oğuz Kağan Köksal Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğ'ünde düzenlenen eğitimine katıldı.

Özer, buradaki konuşmasında, ilk etapta psikolog, sosyolog, psikolojik danışman, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimci 40 kişinin eğitimlere katıldığını söyledi.

Nevzat Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sahada daha çok yaraları sarıp, daha çok gönüle dokunacağız. Projeyle bireyin fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü tehdit eden doğal afet, yangın, terör, cinsel, fiziksel ve aile içi şiddetle intihar, trafik kazası ya da ölümcül hastalık gibi travmatik yaşam olaylarında en doğru şekilde bilgilendirme, rehberlik ve profesyonel danışmanlık hizmeti verilecek. Bu sayede, bireylerin en az hasarla normal yaşamlarına uyumlarını kolaylaştırarak, travmanın ruhsal etkilerinin en aza indirilmesini hedefliyoruz. Proje, önleyici danışmalık hizmeti alan mağdurun güçlendirilmesi, yalnızlığı ve çaresizliğinin azaltılması, madde kullanım riskinin, şiddet olaylarının, cinsel istismar vakalarının, suça sürüklenen çocuk sayısının ve daha pek çok toplumsal sorunun azalmasına destek olacak."

Özer, yeni projeler geliştirerek devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Yas ve Matem Danışmanlığı Projesi"nin ardından, "Travma Psikolojik Danışmanlığı Projesi"ni hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Ali Gizir, katılımcılara travma psikolojik danışmanlığı konusunda eğitim verdi.

Oğuz Kağan Köksal, Nevzat Özer, Çukurova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da 'Travma Psikolojik Danışmanlığı Projesi' kapsamında eğitimler başladı - Son Dakika


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