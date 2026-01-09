Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama - Son Dakika
Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama

09.01.2026 21:29
İmamoğlu'nda yapılan uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı. Gözaltında silah ve uyuşturucu bulundu.

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti, temini ve kullanımını önlemeye yönelik çalışmalarını sürdüren emniyet güçleri, A.G. ve E.K.'yi takibe aldı. Savcılığın iki şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından harekete geçen polis, şüphelilerin evlerine baskın düzenledi. 'A.G.'nin evinde yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği, 21 adet fişek, 1 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu çoğaltımında kullanıldığı değerlendirilen 2 adet aseton ve toplam 97,79 gram kannobinoid maddesi ele geçirildi. 'E.K.'nin evinde yapılan aramalarda ise 32 adet sentetik ecza, kannobinoid yapımında kullanılan 0.97 gram hammadde ve 27.91 gram kannobinoid maddesi bulundu. 'Gözaltına alınan A.G. ve E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İmamoğlu Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 2 şüpheli, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutukladı.

Haber: Uğur SELÇUK – Kamera: ADANA,

Kaynak: DHA

