Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Ö'yü, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı gerekçesiyle takibe aldı.

Ekipler, şüpheliyi, Ceyhan- Yumurtalık kara yolunda bir tır sürücüsüne uyuşturucu madde satarken suç üstü yakaladı. M.Ö'nün evinde ve aracında yapılan aramada 500 gram satışa hazır esrar bulundu.

M.Ö ile tır şoförü gözaltına alındı.