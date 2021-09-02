Adana'da yolda bitkin halde bulduğu puhu kuşuna evinde kuşa gözü gibi bakıyor - Son Dakika

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yolda bitkin halde bulduğu puhuyu eve getiren vatandaş, sevip beslediği kuşa gözü gibi bakıyor.

Aracıyla giderken yolda bitkin halde bulduğu puhuyu evine getiren Sezgin, kuşa su ve yiyecek verdi.

İki gündür evinde beslediği ve çok sevdiği kuşa özenle baktığını belirten Sezgin, "Puhunun tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber verdim. Ben de bu kuşu ilk defa gördüm. Çok sakin bir hayvan. Etle besliyoruz. Herhangi bir yarası yok, sadece bitkin gözüküyor. Hakkında araştırma yaptık. Ender görüldüğünü anladığımızda ekiplere haber verdik. Kuş, çok uysal. Ona 'Barbara' adını koydum." ifadelerini kullandı.