Adana'da zirai don narenciye ve sebzeleri olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Adana'da zirai don narenciye ve sebzeleri olumsuz etkiledi

6 saat önce

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde son 2 gündür etkili olan soğuk hava ve zirai don, narenciye ile sebze ekili tarım alanlarında zarara yol açtı.

Adana'da zirai don narenciye ve sebzeleri olumsuz etkiledi, System.String[]

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde son 2 gündür etkili olan soğuk hava ve zirai don, narenciye ile sebze ekili tarım alanlarında zarara yol açtı.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Faruk Ayyıldız ve Yumurtalık Ziraat Odası Başkanı Tarık Yılmaz zarar gören narenciye ve sebze ekili tarım alanlarında incelemelerde bulundu.


Yılmaz, yaptığı açıklamada, iki gün aralıksız ilçede gece sıfırın altında 3 dereceye varan soğuk hava ve don olayı yaşandığını söyledi.


Birkaç güne kadar zarar gören ekili alanlarda zarar tespitine çıkacaklarını belirten Yılmaz, dondan zarar gören üreticilere yardım yapılmasını ve çiftçilerin bankalara olan borçlarının ertelenmesini isteyeceklerini ifade etti.

Yumurtalık, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:12 Kaynak: AA
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