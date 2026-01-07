Adana'da Zorbalığa Karşı Eğitici Oyun - Son Dakika
Adana'da Zorbalığa Karşı Eğitici Oyun

07.01.2026 12:21
Adana'da iki öğretmen, 'Değerlerin İzinde' oyunu ile akran zorbalığına farkındalık yaratıyor.

Adana'da görev yapan iki öğretmen, tasarladıkları "Değerlerin İzinde" adlı eğitici oyunla öğrencilerde akran zorbalığına karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Çukurova Bilim ve Sanat Merkezi'nde görev yapan sosyal bilgiler öğretmeni İlknur Akkuş ile matematik öğretmeni Dilşad Ergen, akran zorbalığına dikkati çekmek ve öğrencilerin empati, saygı ve sorumluluk kazanmasına katkı sağlamak amacıyla eğitici bir oyun tasarladı.

TÜBİTAK araştırma projeleri kapsamında geliştirilen "Değerlerin İzinde" oyununda öğrenciler, zorbalık karşısında nasıl davranmaları gerektiğini öğrenirken, empati kurma ve kendini ifade etme becerileri de kazanıyor.

Sınıf ortamında uygulanabilen ve grup çalışmasına dayalı olarak hazırlanan oyunda, öğrenciler zorbalık kavramını senaryolar üzerinden soruları doğru cevaplayarak öğreniyor.

Matematik öğretmeni Dilşad Ergen, AA muhabirine, öğrencilerin zorbalığa karşı daha bilinçli tutum sergilediklerini söyledi.

Çocukların oyunda kendilerini daha rahat ifade edebildiğini anlatan Ergen, şöyle konuştu:

"Çocuklara zorbalık kavramını, zorbalık olarak vermek çok doğru gelmiyor. Zorbalığı daha yumuşatmak, onlara saatlerce seminerlerle anlatmak yerine bir oyun oynatmak, senaryo üzerinden gitmek çok daha kolay oluyor. Çocuklar kendilerini daha rahat ifade edebiliyor. Gerçek senaryoda yapamayacakları, belki de cesaret edemeyecekleri tepkileri bu oyun içerisinde verebiliyorlar.

Zorbalığa uğrayan çoğu çocuk kızamıyor, kızsa da aslında çok fazla içine atıyor. Bazen şunu da söylüyorlar, 'Aslında bunu yapmazdım ama oyunda puan kazanmak için bunu yapacağım.' Ancak gizli öğrenmeyle çocuk, bunun doğru bir davranış olduğunu tekrar kendine pekiştiriyor. Biz de temeldeki amacımıza ulaşmış oluyoruz."

Oyunun hem eğlendirici hem de bilgilendirici olduğunu anlatan Ergen, "Güvenli bir okul ortamı oluşmasını sağlayacak, okul iklimi dostu bir oyun olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Çocuklar oyunla kendilerini ifade etmeyi öğreniyor

Sosyal bilgiler öğretmeni İlknur Akkuş da çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlamak için oyunu tasarladıklarını dile getirdi.

Oyunda saygı, merhamet ve dürüstlük kavramlarını temel aldıklarını vurgulayan Akkuş, şöyle devam etti:

"Çocuklar, birine yaptıkları öfkeli davranışta empati kurarak karşısındaki insanla konuşuyor, kendilerini ifade ediyor ve karşısındakine de kendini ifade etme şansı tanıyor. Bu oyunun en büyük kazanımı, çocuklar artık daha saygılı olmayı, kızgınlık davranışının aslında iyi bir adım olmadığını ve karşısındaki insana kızmadan da kendilerini nasıl ifade edebileceklerini oyun sayesinde öğrendi."

Öğrencilerden İpek Palovan, oyunun eğitici ve eğlenceli olduğunu söyledi.

Oyun sayesinde farkındalık kazandığını vurgulayan Palovan, "Oyunu oynayan çocuklar büyüdükleri zaman zorbalık yapmamayı öğrenebilir. Zorbalığa uğrayanların ise bu oyunla rahatlayabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Öğrencilerden Zeynep Özlü de oyunda empati kurmayı, merhametli davranmayı ve zorbalık gibi kötü davranışları ayırt etmeyi öğrendiğini kaydetti.

Kaynak: AA

