Adana'daki orman yangınına 4 gözaltı - Son Dakika

Adana'daki orman yangınına 4 gözaltı
13.10.2020 10:29
Adana'nın Feke ve İmamoğlu ilçelerinde yaklaşık 8 hektarlık orman örtüsünün kül olduğu yangınla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Adana'nın Feke ve İmamoğlu ilçelerinde yaklaşık 8 hektarlık orman örtüsünün kül olduğu yangınla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Feke'ye Bahçecik Mahallesi ile İmamoğlu ilçesine bağlı Çörten ve Otluk Mahallelerinde 5 Ekim 2020 tarihinde çıkan orman yangınında yaklaşık 8 hektarlık orman örtüsü zarar gördü.
Adana İl Jandarma Komutanlığınca, yangın olayları ile ilgili yapılan araştırmalar neticesinde, İ.C., E.K., O.G. ve H.Y. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla adli işlem başlatıldı.
(İHA)
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