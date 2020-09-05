Adana'daki silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde 3 Eylül'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan ve önce özel bir hastaneye ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan H.G, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

H.G'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Dağlıoğlu Mahallesi'nde 3 Eylül'de iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, olayda H.G. ağır yaralanmıştı.

Yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan H.G, burada yapılan müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.