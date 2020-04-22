Adana'daki silahlı kavgada yaralanan 2 kişiden biri hastanede öldü - Son Dakika

Adana'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kardeşten biri, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Merkez Seyhan ilçesinde dün iki katlı bir evin çatı katında çıkan kavgada akrabası Hasan B. tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen yaralılardan Durmuş Süha S. hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın zanlısı Hasan B'yi yaptığı çalışmayla yakaladı.

Şüpheli İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Maktulün kardeşi Kemal S'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesi Dede Korkut Caddesi'ndeki bir evin çatı katında çıkan kavgada Durmuş Süha S. ve kardeşi Kemal S'nin tartıştıkları akrabaları Hasan B. tarafından tabancayla vurulduğu öne sürülmüştü.

Yaralı iki kardeşin hastaneye kaldırıldığı olayın ardından polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı.