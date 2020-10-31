Adana'dan İzmir'e 8 kişilik uzman ekip gönderildi - Son Dakika

Can kaybının artmaması için yapılan çalışmalara destek olacaklarını belirten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "İzmir'deki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifa diliyorum" dedi. - ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Birimi'nden 8 uzman personel ve iki araç, depremin meydana geldiği gün İzmir 'e gönderildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar 'ın talimatıyla yola çıkan ekipte bulunan personel, arama kurtarma faaliyetlerinde tecrübeli çalışanlardan oluşuyor.

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