Adana Demirspor 4 - 2 Cesar Grup Ümraniyespor (Maç Özeti)

Adana Demirspor: 4 - Cesar Grup Ümraniyespor: 2



Stat: 5 Ocak Fatih Terim?



Hakemler: Erkan Özdamar, Anıl Usta, Ali Can Alp



Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Adil Demirbağ, Semih Güler, Traore, Kosecki, Aosman (Dk. 83 Erdal Öztürk), Tevfik Altındağ, Volkan Şen (Dk. 74 Berk Yıldız), Emre Nefiz (Dk. 56 Vedat Bora), Gladky, Rassoul



Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Timur Temeltaş (Dk. 46 Emre Kurt), Lazar (Dk. 62 Nouri), Bahadır Taşdelen (Dk. 46 Akabueze), Emircan Altıntaş, Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Alaaddin Okumuş, Gimbert, Muhammed Gönülaçar



Goller: Dk. 16 Timur Temeltaş (Kendi kalesine), Dk. 20 Gladky, Dk. 26 Volkan Şen, Dk. 90 9 Gökhan Süzen (Kendi kalesine) (Adana Demirspor), Dk. 55 ve 81 Emircan Altıntaş (Cesar Grup Ümraniyespor)



Kırmızı kartlar: Dk. 90 2 Vedat Bora, Dk. 90 7 Semih Güler (Adana Demirspor)



Sarı kartlar: Dk. 2 Tevfik Altındağ, Dk. 90 Erdal Öztürk, Dk. 90 9 Tayyip Talha Sanuç (Yedek kulübesinde) (Adana Demirspor), Dk. 24 Muhammed Gönülaçar, Dk. 53 Gökhan Süzen, Dk. 58 Emre Kurt, Dk. 60 Lazar (Cesar Grup Ümraniyespor)



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