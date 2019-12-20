Adana Demirspor 4 - 2 Cesar Grup Ümraniyespor (Maç Özeti) - Son Dakika
Son Dakika Spor Adana Demirspor 4 - 2 Cesar Grup Ümraniyespor (Maç Özeti) - Son Dakika Spor

Adana Demirspor 4 - 2 Cesar Grup Ümraniyespor (Maç Özeti)

6 saat önce

Adana Demirspor: 4 - Cesar Grup Ümraniyespor: 2Stat: 5 Ocak Fatih Terim?Hakemler: Erkan Özdamar, Anıl Usta, Ali Can AlpAdana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Adil Demirbağ, Semih Güler, Traore, Kosecki, Aosman (Dk. 83 Erdal Öztürk), Tevfik Altındağ, Volkan Şen (Dk. 74 Berk Yıldız), Emre Nefiz (Dk.

Adana Demirspor 4 - 2 Cesar Grup Ümraniyespor (Maç Özeti), System.String[]

Adana Demirspor: 4 - Cesar Grup Ümraniyespor: 2


Stat: 5 Ocak Fatih Terim?


Hakemler: Erkan Özdamar, Anıl Usta, Ali Can Alp


Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Adil Demirbağ, Semih Güler, Traore, Kosecki, Aosman (Dk. 83 Erdal Öztürk), Tevfik Altındağ, Volkan Şen (Dk. 74 Berk Yıldız), Emre Nefiz (Dk. 56 Vedat Bora), Gladky, Rassoul


Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Timur Temeltaş (Dk. 46 Emre Kurt), Lazar (Dk. 62 Nouri), Bahadır Taşdelen (Dk. 46 Akabueze), Emircan Altıntaş, Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Alaaddin Okumuş, Gimbert, Muhammed Gönülaçar


Goller: Dk. 16 Timur Temeltaş (Kendi kalesine), Dk. 20 Gladky, Dk. 26 Volkan Şen, Dk. 90 9 Gökhan Süzen (Kendi kalesine) (Adana Demirspor), Dk. 55 ve 81 Emircan Altıntaş (Cesar Grup Ümraniyespor)


Kırmızı kartlar: Dk. 90 2 Vedat Bora, Dk. 90 7 Semih Güler (Adana Demirspor)


Sarı kartlar: Dk. 2 Tevfik Altındağ, Dk. 90 Erdal Öztürk, Dk. 90 9 Tayyip Talha Sanuç (Yedek kulübesinde) (Adana Demirspor), Dk. 24 Muhammed Gönülaçar, Dk. 53 Gökhan Süzen, Dk. 58 Emre Kurt, Dk. 60 Lazar (Cesar Grup Ümraniyespor)


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Adana Demirspor, Semih Güler, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:35 
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