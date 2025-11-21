Adana Demirspor'a puan silme cezası - Son Dakika
Adana Demirspor'a puan silme cezası

Adana Demirspor\'a puan silme cezası
21.11.2025 16:30
FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a bir dosya üzerinden toplam 6 puan silme cezası verdi. Kulüp, bu ceza ile birlikte ligde eksi 23 puanla son sırada yer alıyor.

FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi.

RESMEN AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadeleri kullanıldı. Adana Demirspor, ligde eksi 23 puanla son sırada bulunuyor.

Kaynak: AA

