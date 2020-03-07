Adana Demirspor'da Cüneyt Dumlupınar dönemi - Son Dakika
Son Dakika Spor Adana Demirspor'da Cüneyt Dumlupınar dönemi - Son Dakika Spor

Adana Demirspor'da Cüneyt Dumlupınar dönemi

6 saat önce

TFF 1.Lig takımlarından Adana Demirspor'da Uğur Tütüneker'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Cüneyt Dumlupınar getirildi.

Adana Demirspor'da Cüneyt Dumlupınar dönemi, System.String[]

TFF 1.Lig takımlarından Adana Demirspor'da Uğur Tütüneker'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Cüneyt Dumlupınar getirildi.


Ligin 4. haftası takımın başına getirilen Uğur Tütüneker ile son 2 haftada alınan Hatayspor ve Fatih Karagümrük beraberliklerinin ardından yollar ayrıldı. Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada takımın başına Cüneyt Dumlupınar'ın getirildiğini açıkladı.


Başkan Sancak'ın yaptığı açıklama ise şu şekilde:


"Çok değerli Adana Demirspor taraftarları bu akşam itibariyle Uğur hocayla yollarımızı ayırdık. İnsan olarak çok değer verdiğim ve sevdiğim bir insan. Allah yolunu açık etsin. Hayat böyle bir şey bazen kan değişikliğine ihtiyaç duyulur. Takımın başında Cüneyt Dumlupınar olacak." - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Uğur Tütüneker, Dumlupınar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:27 Kaynak: İHA
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