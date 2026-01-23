Adana Demirspor'da Gelecek Yılı Planlama Süreci

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Bandırmaspor'a 3-0 yenilen Adana Demirspor'da teknik direktör Kubilayhan Yücel, "Biz şu an sadece gelecek yılın takımını ayakta tutmaya ve onları organize etmeye çalışıyoruz." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında çok kısa bir açıklama yapan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Kazanarak gelmiştik. Bunu devam ettirmek istiyorduk. Kazanmamız gereken bir maçı kazandık. Kazandığımız için mutluyuz. Artık önümüzdeki Van maçına en iyi şekilde hazırlanıp yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor cephesi

Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel de futbolcularının oyunundan memnun olduğunu söyledi.

Gelecek yılın planlamasını yapmaya başladıklarını aktran Yücel, şunları kaydetti:

"Futbolcularımız bugün iyi mücadele ortaya koydular. Çok koştular, mücadele ettiler. Oyun da gayet iyiydi. Hepsini tebrik ediyorum. Maçın skoru bana göre bu olmamalıydı. İleride daha iyi olacağız. Biz şu an sadece gelecek yılın takımını ayakta tutmaya ve onları organize etmeye çalışıyoruz. Bandırmaspor'u kutluyorum."