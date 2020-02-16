Adana Demirspor maçının ardından

TFF 1'inci Lig'in 22'nci hafta mücadelesinde Bursaspor, sahasında Adana Demirspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, istediklerini sahada uyguladıklarını ve zor bir 90 dakikayı geride bıraktıklarına işaret ederek ilk yarı rakibe pozisyon vermediklerini dile getirirken Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker ise Bursaspor'un maçı daha çok istediğini belirtti.

TFF 1'inci Lig'in 22'nci haftasında Bursaspor, sahasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin sonrasında iki takımın teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ: ÖNEMLİ BİR 3 PUAN

Saha içerisinde oyuncu grubunun her şeyi doğru bir şekilde yaptığını vurgulayan Üzülmez, "Bireysel yeteneklere sahip bir takıma karşı oynadık. İlk yarıda rakibe pozisiyon vermeyen BİR takım görüntüsündeydik, bu beni çok memnun etti. İlk 45 dakika çok olumlu geçti, golleri de bulduk. Devre arasında oyuncularıma tehlikeli skor olduğunu, rehavete kapılırsak sıkıntı olacağını söyledim. 2'nci yarıya iyi de başladık, kırmızı karttan sonra oyuncu psikolojisi, skoru koruma iç güdüsüyle rakibe pozisyon verdik. Önemli bir 3 puan, oyuncularıma gayretleri için teşekkür ediyorum ama dikkat etmemiz lazım" dedi.

"ÖZER ÇOK DUYGUSAL BİR OYUNCU"

Özer Hurmacı 'nın gördüğü kırmızı kartın kendisini üzdüğünü söyleyen Üzülmez, "Kırmızı kart Özer'i de üzdü, sahip çıkmamız gerekiyor. Özer'in pozisyonu affedilir bir pozisyon değil, çok duygusal bir oyuncu. Oyuncularımın saha içerisindeki davranışlarında bir takım şeyleri en ince ayrıntısına kadar düşünerek hareket etmesi gerekiyor. Bu şehrin bizden beklentileri var. Saha içerisinde bu hataları yapmamamız lazım. Hakemler kötü yönetebilir ama bizim de bir duruş sergilememiz gerekiyor. Oyuncularımız aslanlar gibi mücadele etti. Hepsini yürekten kutluyorum. Lig uzun bir maraton. Hiçbir şey bitmedi, daha çok yolumuz var, yolumuz uzun ve çetrefilli. İnanarak aynı ciddiyetle elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.

UĞUR TÜTÜNEKER: BURSASPOR İSTEDİ VE KAZANDI

Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker ise yaptığı açıklamada, "İlk yarı sahada değildik, çok temassız bir oyun vardı. Daha baskılı oynamak istedik ama Bursaspor daha istekliydi. Çıkışlarda toplar kaybettik, sonra penaltı oldu. Bursaspor'un daha fazla istediğini düşünüyorum. Çok istekliydiler, maçı istediler ve aldılar. 2'nci yarı golden sonra ümitlendik ama baskıyı kıramadık. Bursaspor'un 10 kişi kalmasına rağmen oyundan hiç memnun değilim. Biz burada bitmedi diyebiliriz, üst lige çıkmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Bursa'nın da ambiansının çok güzel olduğuna işaret eden Tütüneker, "Bu önemli maçlarda daha da ortaya çıkıyor. Bursaspor taraftarıyla birlikte bu maçı istedi ve kazandı" diye konuştu.