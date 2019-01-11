Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor'un Sneijder Transferi Olumsuz Sonuçlandı

Adana Demirspor'un Sneijder Transferi Olumsuz Sonuçlandı

56 dakika önce

Spor Toto 1'inci Lig'de 'şampiyonluk' hedefleyen Adana Demirspor'un kulüp başkanı Murat Sancak, bir dönem Galatasaray forması da giyen dünyaca ünlü futbolcu Wesley Sneijder transferinin olumsuz sonuçlandığını açıkladı.

Adana Demirspor'un Sneijder Transferi Olumsuz Sonuçlandı, System.String[]


Spor Toto 1'inci Lig'de 'şampiyonluk' hedefleyen Adana Demirspor'un kulüp başkanı Murat Sancak, bir dönem Galatasaray forması da giyen dünyaca ünlü futbolcu Wesley Sneijder transferinin olumsuz sonuçlandığını açıkladı. 

Mavi lacivertli kulübün başkanı Murat Sancak, canlı konferans sistemiyle olumlu gelişmeler gerçekleştirdikleri Wesley Sneijder'in, Adana Demirspor forması giymeye sıcak baktığını belirterek, "Ancak Katar Kulübü'nde sponsorluk sözleşmelerinden dolayı Sneijder'in kulübümüze transferi gerçekleşmedi. Bazı yayın organlarında yer alan 'maliyeti yüzünden gerçekleşmedi' gibisinden gerekçelerden dolayı değil. Sponsorluk sözleşmesindeki maddelerden ötürü oyuncunun transferi olumlu sonuçlanmamıştır" dedi.

"SNEIJDER'E TEŞEKKÜR EDERİM"

Wesley Sneijder'a futbol yaşantısında başarılar dileyen Başkan Sancak, "Kim bilir bir gün başka baharda aramıza katılır. Sneijder'a görüşmelerimizdeki sıcak yaklaşımlarından dolayı teşekkürlerimi sunup, karakterli ve onurlu kişiliği için de kendisine ayrıca teşekkür ederim. Transfer döneminde görüşmelerimiz sürerken, Adana Demirspor'a yakışır bir 10 numara transferi gerçekleştireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:02 Kaynak: DHA

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