Adana Güçbirliği Vakfı olağan genel kurulu yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana Güçbirliği Vakfı olağan genel kurulu yapıldı

16.03.2022 21:34
Adana Güçbirliği Vakfı olağan genel kurulu yapıldı

Adana Güçbirliği Vakfı olağan genel kurulunda görevdeki başkan Yüksel Yavuz yeniden başkanlığa seçildi.

Adana Güçbirliği Vakfı olağan genel kurulunda görevdeki başkan Yüksel Yavuz yeniden başkanlığa seçildi.

Vali Yardımcısı Muzaffer Şahiner, Adana Sanayi Odası'nda düzenlenen genel kurulda yaptığı konuşmada, Türklerin geçmişten beri sahip olduğu vakıf kültürünün yaşatılmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Vakfın, tarım, turizm gibi çok farklı alanlarda faaliyetlerde bulunabildiğine dikkati çeken Şahiner, bu vakfa herkesin sahip çıkmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Vakıf Başkanı Yavuz da Kovid-19 sürecinin etkisiyle yavaşlayan çalışmalarının tekrar hız kazanacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada seçime tek listeyle katılan görevdeki başkan Yavuz yeniden başkanlığa seçildi.

Yavuz'un yönetim kurulunda Burhan Kavak, Süleyman Baş, İhsan Oğuz Beyaslan, Şahin Güneşer, Kazım Bozan, Kadir Aydın, Ergül Halisçelik, Recep Çalışkan, Zeynel Abidin Üstemel ve Ferdi Kavak bulunuyor.

YORUMLAR
500
Adana'da bahçeden portakal çaldığı öne sürülen 4 kişi yakalandı Adana'da bahçeden portakal çaldığı öne sürülen 4 kişi yakalandı Adana'da tefeci operasyonunda 11 zanlı yakalandı Adana'da tefeci operasyonunda 11 zanlı yakalandı

Yüksel Yavuz, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana Güçbirliği Vakfı olağan genel kurulu yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
21:25 İki liderden önemli diyalog! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy telefon görüşmesi gerçekleştirdi
21:18 Merakla beklenen açıklama geldi! Fed politika faizini 25 baz puan artırdı
21:16 Barcelona bu sefer farklı konuşuyor: Bakalım yarın neler olacak
20:46 Fenerbahçe kalesini koruyacak yeni isim belli oldu! Berke'nin yerine Sinan Bolat gelecek
20:42 Ukrayna'da yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro salonu bombalandı! Ajanslar "acil" koduyla verdi
20:40 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 118 kişi hayatını kaybetti, 22 bin 345 yeni vaka tespit edildi
20:26 ABD Başkanı Biden'dan yeni açıklama: Ortaklarımızla ve müttefiklerimizle birlikte Putin'e baskılarımıza devam edeceğiz
19:54 Survivor'da Sergen Yalçın sürprizi! Dominik Cumhuriyeti'nin yolunu tuttu
19:52 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın planının başarısız olduğunu belirtti: Rus ordusu gücünün yüzde 40'ını kaybetti
19:11 16 yıl sonra hüsranla biten sezon! Cristiano Ronaldo kariyerinin en zor günlerini geçiriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 21:42:41. #1.12#
SON DAKİKA: Adana Güçbirliği Vakfı olağan genel kurulu yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement