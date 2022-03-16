Adana Güçbirliği Vakfı olağan genel kurulu yapıldı - Son Dakika

Adana Güçbirliği Vakfı olağan genel kurulunda görevdeki başkan Yüksel Yavuz yeniden başkanlığa seçildi.

Vali Yardımcısı Muzaffer Şahiner, Adana Sanayi Odası'nda düzenlenen genel kurulda yaptığı konuşmada, Türklerin geçmişten beri sahip olduğu vakıf kültürünün yaşatılmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Vakfın, tarım, turizm gibi çok farklı alanlarda faaliyetlerde bulunabildiğine dikkati çeken Şahiner, bu vakfa herkesin sahip çıkmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Vakıf Başkanı Yavuz da Kovid-19 sürecinin etkisiyle yavaşlayan çalışmalarının tekrar hız kazanacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada seçime tek listeyle katılan görevdeki başkan Yavuz yeniden başkanlığa seçildi.

Yavuz'un yönetim kurulunda Burhan Kavak, Süleyman Baş, İhsan Oğuz Beyaslan, Şahin Güneşer, Kazım Bozan, Kadir Aydın, Ergül Halisçelik, Recep Çalışkan, Zeynel Abidin Üstemel ve Ferdi Kavak bulunuyor.